Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 6 ayrılık

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Manolya Kurtulmuş, Gizem Başaran Turan, Mina Djordjevic, Ivana Raca, Alina Iagupova ve Courtney Vandersloot ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 6 ayrılık
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Manolya Kurtulmuş, Gizem Başaran Turan, Mina Djordjevic, Ivana Raca, Alina Iagupova ve Courtney Vandersloot ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonu Avrupa ve lig şampiyonluğu ile tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımının sezon yapılanması başladı. Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılan oyuncularla ilgili açıklama yaparak, "Manolya Kurtulmuş, Gizem Başaran Turan, Mina Djordjevic, Ivana Raca, Alina Iagupova ve Courtney Vandersloot ile yollarımız ayrılmıştır. Tarihimizin en büyük başarısı olan Avrupa şampiyonluğu’nun birer parçası olarak her zaman hatırlanacak oyuncularımıza emekleri için teşekkür ediyor, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" denildi.