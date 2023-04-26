Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan çifte şampiyonluk

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni final serisinde 3-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından ligde de şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, çifte şampiyonluk sevinci yaşıyor. 10 gün içerisinde oynadığı iki final maçını da kazanan sarı-lacivertliler, camiaya hem Avrupa’da hem ligde şampiyonluk tattırdı.

ING Kadınlar Basketbol Nilay Aydoğan sezonunda 26 maçta 23 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, normal sezonu ikinci sırada tamamlarken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 24 galibiyet, 2 mağlubiyetle sezonu lider bitirdi. Fenerbahçe, play-off çeyrek finalinde Beşiktaş’ı (90-70, 79-64) 2-0’la elerken, yarı final serisinde de Galatasaray’ı (84-60, 87-78) iki maçta da yenerek adını finale yazdırdı.

3 finalde de rakip Mersin

Aralık ayında oynanan Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Ankara’da mücadele eden Fenerbahçe, mücadeleden 84-74 mağlup ayrılarak kupayı rakibine kaptırmıştı. Avrupa Ligi’nde oynadığı 14 maçta grubunu 12 galibiyet ile lider tamamlayan sarı-lacivertliler; çeyrek finalde geçen sezon finalde kaybettiği Sopron Basket’le eşleşti. İstanbul’daki ilk maçı 82-62 kazanan Kanarya, Macaristan’da oynanan ikinci müsabakadan da aynı skorla galip ayrıldı ve adını Final Four’a yazdırdı. Tarihinde 9. kez Final Four’da mücadele eden Fenerbahçe, Famila Schio’yu 77-70’le geçerek final oynama başarısı gösterdi. İki Türk takımının karşılaştığı finalde sarı-lacivertliler, ÇBK Mersin’i 99-60 mağlup edip Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe, böylelikle hem erkeklerde hem kadınlarda Euroleague şampiyonluğu yaşayan ilk kulüp oldu.

ING KBSL Nilay Aydoğan Sezonu final serisinde de Mersin ekibiyle eşleşen sarı-lacivertliler, serinin ilk iki maçında rakibini deplasmanda 75-68 ve 83-76’lık skorlarla yendi. Serinin 3. karşılaşmasında taraftarı önüne çıkan Fenerbahçe, parkeden 82-56 galip ayrılarak 3-0’lık üstünlük kurdu ve ligdeki üst üste 5., toplamda da 17. şampiyonluğunu elde etti. Final serisinin en değerli oyuncusu Fenerbahçe’den Emma Meesseman seçildi.

Sarı-lacivertli takım, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından bu sezonki ikinci kupasını müzesine götürmeyi de başardı.

Nisan 2022’de takımın başına geçen Sırp Başantrenör Marina Maljkovic, Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda 2015 ve 2021 yıllarında ülkesine kazandırdığı şampiyonlukların ardından Fenerbahçe ile de 3. şampiyonluğunu yaşadı.

Türkiye Kupası ertelendi

2023 Kadınlar Türkiye Kupası’nda 9-11 Mart 2023 tarihleri arasında Hatay’daki Antakya Kapalı Spor Salonu’nda oynanması planlanan dörtlü finaller, yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti.