Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni Başantrenörü Valerie Garnier oldu

Fenerbahçe, 2017-2019 yılları arasında Kadın Basketbol Takımı başantrenörlüğü görevini yürüten Valerie Garnier ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni Başantrenörü Valerie Garnier oldu
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Fenerbahçe, 2017-2019 yılları arasında Kadın Basketbol Takımı başantrenörlüğü görevini yürüten Valerie Garnier ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Fransız Antrenör Valerie Garnier ile anlaştı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da takımımızı çalıştıran Valerie Garnier, 2 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanmıştı. Başantrenörümüz Valerie Garnier’e ’Fenerbahçe Ailemize tekrar hoş geldin’ diyor, şampiyonluklarla dolu sezonlar diliyoruz. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın 2023-2024 sezonunda da yarıştığı her kulvarda şampiyonluk mücadelesinin en güçlü adayı olacağını camiamızın bilgilerine sunarız" ifadeleri yer aldı.

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