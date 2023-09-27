Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Süper Kupa için parkeye çıkacak

Kadınlar Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) son şampiyonu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Süper Kupa'da yarın Fransız temsilcisi LDLC Asvel ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Süper Kupa için parkeye çıkacak
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Kadınlar Avrupa Ligi’nin (EuroLeague) son şampiyonu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Süper Kupa’da yarın Fransız temsilcisi LDLC Asvel ile karşı karşıya gelecek.

2022-2023 sezonunda Kadınlar EuroLeague’de şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yarın FIBA Avrupa Kupası şampiyonu Fransa’nın LDLC Asvel takımı ile Süper Kupa’da mücadele edecek. Fransa’nın Lyon kentindeki Astroballe’de oynanacak bu zorlu karşılaşma TSİ 21.00’de başlayacak.

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2009 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ilk kez Süper Kupa’yı kazanmak için ter dökecek. Daha önce Galatasaray 2009 ve 2018, Yakın Doğru Üniversitesi ise 2017 yılında Süper Kupa’da rakiplerine kaybetmişti.

Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg, 4 kezle Süper Kupa tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan takımı konumunda bulunuyor.