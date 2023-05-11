Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu
Misli.com Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i setlerde 3-1 mağlup edip, seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.
Misli.com Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit’i setlerde 3-1 mağlup edip, seride durumu 3-0’a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ozan Çağıl Sarıkaya, Tuncay Sevim
Eczacıbaşı Dynavit: Aybüke Özel, Simge Aköz (L), Boskovic, Beyza Arıcı, Heyrman, Saliha Şahin, Hande Baladin, Yasemin Güveli, Ognjenovic, Elif Şahin, Fabris, Yaprak Erkek, Voronkova, Sinead Jack
Başantrenör: Ferhat Akbaş
Fenerbahçe Opet: Gizem Örge (L), Carneiro, Lazareva, Ergül Avcı, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Ana Cristina, Meryem Boz, Eda Dündar Erdem, Buse Ünal, Hristina Vuchkova, Vargas
Başantrenör: Zoran Terzic
Setler: 26-28, 25-21, 21-25, 26-24, 8-15
Süre: 140 dakika (35, 28, 26, 34, 17)