Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu

Misli.com Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i setlerde 3-1 mağlup edip, seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Misli.com Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit’i setlerde 3-1 mağlup edip, seride durumu 3-0’a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Çağıl Sarıkaya, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Dynavit: Aybüke Özel, Simge Aköz (L), Boskovic, Beyza Arıcı, Heyrman, Saliha Şahin, Hande Baladin, Yasemin Güveli, Ognjenovic, Elif Şahin, Fabris, Yaprak Erkek, Voronkova, Sinead Jack

Başantrenör: Ferhat Akbaş

Fenerbahçe Opet: Gizem Örge (L), Carneiro, Lazareva, Ergül Avcı, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Ana Cristina, Meryem Boz, Eda Dündar Erdem, Buse Ünal, Hristina Vuchkova, Vargas

Başantrenör: Zoran Terzic

Setler: 26-28, 25-21, 21-25, 26-24, 8-15

Süre: 140 dakika (35, 28, 26, 34, 17)