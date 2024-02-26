Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı için başkente ulaştı.

Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı için başkente ulaştı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yarın 20.45’te MKE Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı için Ankara’ya geldi. Fenerbahçe taraftarları takımlarını karşılamak için Ankara Esenboğa Havalimanı’na akın etti. Takım tezahüratlar eşliğinde karşılandıktan sonra takım otobüsüyle konaklayacağı otele doğru hareket etti.

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