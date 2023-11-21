Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü. Milli oyunculardan yoksun koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda çift kale maçla süren antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.