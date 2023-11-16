Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarına start verdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başladı.

Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarına start verdi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamlandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.