Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarına start verdi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başladı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.