Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında 26 Kasım Pazar akşamı Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. hafta maçında 26 Kasım Pazar akşamı Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.