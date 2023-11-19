Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar akşamı oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 26 Kasım Pazar akşamı oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun salonda core ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada gerçekleştirilen dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.