Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar akşamı oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 26 Kasım Pazar akşamı oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun salonda core ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada gerçekleştirilen dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.