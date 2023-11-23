Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günün Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında pazar günün Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, hücum varyasyonlarıyla sürdü. Günün tek antrenmanı dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-lacivertlier, hazırlıklarını 24 Kasım Cuma günü yapacağı çalışma ile sürdürecek.