Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günün Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında pazar günün Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, hücum varyasyonlarıyla sürdü. Günün tek antrenmanı dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertlier, hazırlıklarını 24 Kasım Cuma günü yapacağı çalışma ile sürdürecek.