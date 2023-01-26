Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman koşu ile başladı. İstasyon çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertliler, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Kasımpaşa maçının taktiği üzerinde durdu. Antrenman öncesi Jorge Jesus, saha içinde bulunan toplantı salonunda futbolcularla bir araya geldi.

İdmana sakatlığı bulunan Joshua King, Osayi- Samuel ve Joao Pedro katılmadı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta köpeğini kaybeden Emre Mor’a çalışma öncesi takım arkadaşları yeni bir köpek hediye etti.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.