Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 8. hafta maçında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.