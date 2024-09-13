Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.