Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı son 9 maçı kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek rakibine karşı oynadığı son 9 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı son 9 maçı kazandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Fenerbahçe, Süper Lig’de Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek rakibine karşı oynadığı son 9 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi’nin golleriyle 3 puana uzandı. Bu sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe, bugünkü galibiyetle birlikte bu seriyi ligde 7 maça taşıdı. 2020-2021 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda mavi-beyazlılara üstünlük kuran Fenerbahçe, İstanbul ekibine karşı 9 maçlık galibiyet serisi elde ederken, bu süreçte 30 gol üretti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kasımpaşa, Fenerbahçe’yi son olarak Haziran 2020’de sahasında 2-0 mağlup etti.