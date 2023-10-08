Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı üst üste 7. galibiyetini aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı mağlup ederek rakibine karşı ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı üst üste 7. galibiyetini aldı
Editör
EditörEditör
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 8. haftasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı mağlup ederek rakibine karşı ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-0’lık skorla yenmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, lacivert-beyazlılara karşı ligde kazanma serisini sürdürdü. Rakibine karşı son mağlubiyetini 21 Haziran 2020’de alan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 7 lig maçında da sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Bu süreçte 23 kez gol sevinci yaşayan Kanarya, kalesinde ise 5 gol gördü.