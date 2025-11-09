Fenerbahçe - Kayserispor arasındaki son 5 lig maçında 30 gol atıldı
Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı son 5 Süper Lig maçında 30 gol atıldı.
Fenerbahçe’nin Kayserispor ile oynadığı son 5 Süper Lig maçında 30 gol atıldı.
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kayserispor’u 4-2 mağlup etti. Bu müsabaka öncesi rekabette son yıllarda gollü karşılaşmalar oynanırken, bugün de toplam 6 gol atıldı. Tamamı Süper Lig’de oynanan son 5 maçta futbolseverler 30 gol izledi.
Bu süreçte sarı-lacivertlilerin 20 golüne, sarı-kırmızılar 10 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon Kadıköy’de oynanan mücadele 3-3’lük beraberlikle tamamlanmıştı.