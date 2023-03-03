Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 44. kez mücadele edecek iki takım arasında sarı-lacivertlilerin 26, sarı-kırmızılıların da 8 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında yarın saat 19.00’da deplasmanda Kayserispor ile oynayacak. Sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 48 puanla 2. sırada zirve takibini sürdürüyor. Kayserispor ise 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile aldığı 35 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligde 44. randevu

Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 44. kez mücadele edecek. Geride kalan 43 maçta sarı-lacivertliler 26 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu sezon ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Pedro ve King’in golleriyle 2-0’lık skorla kazanmıştı.

Türkiye Kupası’nda da rakipler

İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda da eşleşti. Hafta içi İstanbul’da oynanması planlanan ancak daha sonra TFF tarafından deprem nedeniyle ertelenen müsabaka, ileri bir tarihte yapılacak. Fenerbahçe, rakibiyle bugüne kadar kupada 13 kez karşılaşırken, 6 kez tur atlamayı başardı ve 1 kez de grup aşamasında iki takım birlikte bir üst tura yükseldi. Geçen sezon Kadıköy’de oynanan son 16 turu maçında ise Kayseri ekibi tur atlayan taraf olmuştu.

8 futbolcu sınırda

Fenerbahçe’de 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Emre Mor, Miha Zajc ve Willian Arao ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda 26. haftada deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşısında cezalı duruma düşecek. Fenerbahçe, önümüzdeki haftayı maç yapmadan geçecek.

Deplasman karnesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon dış sahada 10 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 20 puan topladı. Rakip filelere 21 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 9 gol gördü.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.