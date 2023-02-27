Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı; pas çalışmalarıyla tamamlandı. İdmanda U19 takımı oyuncuları da yer aldı.

Sarı-lacivertliler, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı