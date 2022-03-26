Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

PAYLAŞ
  • 26.03.2022 21:34
  • Güncelleme: 26.03.2022 23:35
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen ligde, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, pas ve hücum varyasyonları çalıştı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Ferdi Kadıoğlu, günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Attila Szalai ise tedavi ile noktaladı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çanakkale'nin sessiz tanıkları sergisi açıldı

Çanakkale’nin sessiz tanıkları sergisi açıldı

Kadir Ayan son yolculuğuna uğurlandı

Kadir Ayan son yolculuğuna uğurlandı

Silivri'de Nevruz Coşkusu Yaşandı

Silivri’de Nevruz Coşkusu Yaşandı

Tapu sorunu ile ilgili önerileri aldılar

Tapu sorunu ile ilgili önerileri aldılar

Kar suları sahilde rögarları taşırdı

Kar suları sahilde rögarları taşırdı

Elektrik kesintilerine dikkat !

Elektrik kesintilerine dikkat !

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çok Okunanlar
1
Şehit ateşi Danamadıra'yı yaktı

Şehit ateşi Danamadıra’yı yaktı

2
E-5'te kahreden ölüm

E-5’te kahreden ölüm

3
Şifasını Silivri'de buldu

Şifasını Silivri’de buldu

4
Kapaklı'da görevi başındaki polis memuru şehit oldu

Kapaklı'da görevi başındaki polis memuru şehit oldu

5
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

6
Kadir Ayan son yolculuğuna uğurlandı

Kadir Ayan son yolculuğuna uğurlandı

Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alibeyspor son anda üç puana ulaştı 2-1

Alibeyspor son anda üç puana ulaştı 2-1

Başkan Yılmaz: '80 Bin Fide Elde Etmeyi Hedefliyoruz'

Başkan Yılmaz: ‘80 Bin Fide Elde Etmeyi Hedefliyoruz’

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
DAHA FAZLA
Kaymakam Toğan şampiyon öğrenciyi ödüllendirdi

Kaymakam Toğan şampiyon öğrenciyi ödüllendirdi

Ortaköy'e 'Yaman' muhtar adayı

Ortaköy’e ‘Yaman’ muhtar adayı

Silivri'de restoran olarak kullanılan iş yeri kül oldu

Silivri’de restoran olarak kullanılan iş yeri kül oldu

Şampiyona iki ödül daha

Şampiyona iki ödül daha

Başkan Yılmaz 'Türk Kadını Her Şeyin En Güzeline Layıktır'

Başkan Yılmaz ‘Türk Kadını Her Şeyin En Güzeline Layıktır’