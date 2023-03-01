Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktaladı. Arda Güler ise gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertliler, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.