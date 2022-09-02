Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda futbolcular; 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlayan sarı-lacivertliler tesislerde kampa girdi.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı