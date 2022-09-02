Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda futbolcular; 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlayan sarı-lacivertliler tesislerde kampa girdi.