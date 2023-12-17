Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.