Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu'nda Hollanda ekibi Twente'yi eleyen Fenerbahçe, gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Sarı-lacivertliler elemelerde oynadığı 6 maçı da kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde
Editör
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu’nda Hollanda ekibi Twente’yi eleyen Fenerbahçe, gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Sarı-lacivertliler elemelerde oynadığı 6 maçı da kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında Twente ile deplasmanda karşılaştı. İlk maçta Kadıköy’de alınan 5-1’lik avantajla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, bu maçta da sahadan 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren gol 72. dakikada penaltıdan Edin Dzeko’nun ayağından geldi.

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Sezona Konferans Ligi 2. Eleme Turu’ndan başlayan Kanarya, bu turda Moldova ekibi Zimbru ile karşılaştı. Rakibini 5-0 ve 4-0’lık skorlarla eleyen Fenerbahçe, 3. Tur’da ise Slovenya ekibi Maribor ile mücadele etti. Her iki maçta da (3-1, 3-0) sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, play-off turuna yükselirken, bu turda da Twente’yi elemeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, ilk kez gruplarda yer alacak

UEFA’nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi’nde sarı-lacivertliler, o sezonun son 16 play-off turunda Slavia Prag ile eşleşmiş ve rakibine elenerek turnuvaya veda etmişti.

En golcüler Tadic ve İrfan Can

Konferans Ligi’nde bu sezon rakip filelere 21 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 2 gol gördü. 4 mücadelede ise kalesini gole kapattı. Bu süreçte takımın en golcü isimleri 4’er golle Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci oldu. Bu iki ismi 3 golle Sebastian Szymanski takip etti. Edin Dzeko ve Michy Batshuayi, 2’şer golle takıma katkı sağlarken, Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Joshua King, İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde ise 1 kez gol sevinci yaşadı.