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Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Austria Wien maçına ilk 11’de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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Öte yandan Serdar Aziz ve Joshua King, günü bireysel çalışmalarla tamamladı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İHA
Editör

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