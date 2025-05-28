Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in son haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.

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Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.