Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.