Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında yarın Konyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

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