Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında yarın Konyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.