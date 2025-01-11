Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan takım, idmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Konya’ya hareket edecek.