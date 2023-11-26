Fenerbahçe, kötü gidişata son verdi

Süper Lig'de son 2 maçta 5 puan kaybeden Fenerbahçe, ligin 13. haftasında Fatih Karagümrük'ü yenerek galibiyet hasretine son verdi. Puanını 34'e yükselten sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe, kötü gidişata son verdi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Süper Lig’de son 2 maçta 5 puan kaybeden Fenerbahçe, ligin 13. haftasında Fatih Karagümrük’ü yenerek galibiyet hasretine son verdi. Puanını 34’e yükselten sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Dusan Tadic’ten geldi. Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Teknik Direktör İsmail Kartal’ın öğrencileri, sonrasında oynadığı Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında puan kayıpları yaşadı. Son galibiyetine Pendikspor maçında ulaşan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü de mağlup ederek 2 maçlık kötü gidişata son verdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bu galibiyetle puanını 34’e yükselten Kanarya, averajla Galatasaray’ın önünde liderlik koltuğunda yer alıyor.