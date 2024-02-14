Fenerbahçe, Kupa Voley'de yarı finale yükseldi

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe, Kupa Voley'de yarı finale yükseldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sarıyer Belediyesi’ni 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Salon: TVF Burhan Felek

MDK
MDK
MDK
MDK

Hakemler: Tuncay Sevim, Onur Coşkun

Fenerbahçe: Meliha Diken, Eda Dündar Erdem, Bojana Drca, Arena Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Magdalena Stysiak, Gizem Örge (L)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Merelin Nikolova, BingTong Shi, Karmen Aksoy, Simay Kurt (L), Işıl Öz (L)

Setler: 3-0 (25-16, 25-13, 25-22)

Süre: 68 dakika (21, 20, 25)