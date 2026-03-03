Fenerbahçe, kupada Gaziantep FK deplasmanında

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında yarın Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk olacak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Domenico Tedesco’nun öğrencileri bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasında 3 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, evinde Beşiktaş’a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK’yı ise yendi. Grupta 6 puanı bulunan Kanarya, yarınki mücadelede galibiyet alması durumunda çeyrek finale yükselecek. Beraberlik halinde ise diğer maçların sonuçlarına bakılacak ve grup aşaması tamamlandığında iki takıma kontenjan ayrılan ’en iyi üçüncüler’ netlik kazanacak.

Kupada 4. randevu

Sarı-lacivertliler ile kırmızı-siyahlılar, üst üste 3. sezonda Türkiye Kupası’nda mücadele edecek. İlk olarak 18 Aralık 2003’te o zamanki adıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Kadıköy’de karşılaşan Fenerbahçe, rakibini geçerek adını üst tura yazdırdı. Şubat 2024’te son 16 turunda mücadele eden iki takım geçtiğimiz sezon ise grup aşamasında kozlarını paylaştı. Kupada oynanan 3 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandı. Kanarya’nın kupada attığı 9 gole, güney temsilcisi 1 golle karşılık verdi.

Son 10 maçı Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe, Gaziantep FK’ya karşı oynadığı son 10 maçta da üstünlük kurdu. 8’i Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi, Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021’de 3-2’lik skorla aldı. Trendyol Süper Lig’de bu sezon Gaziantep’te oynanan müsabakayı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ve Talisca’nın golleriyle 4-0 kazandı.

Gaziantep FK’nın kupa yolu

Ziraat Türkiye Kupası’na bu sezon 3. turdan katılan Gaziantep FK, Karabük İdmanyurdu’nu 2-0 mağlup etti. Bir sonraki turda Yalova FK’yı deplasmanda 2-0’lık skorla geçen kırmızı-siyahlılar adını gruplara yazdırdı. Grup aşamasında Çaykur Rizespor’a 5-2’lik skorla yenilen Gaziantep ekibi, Kocaelispor’u 1-0, Ankara Keçiörengücü’nü ise 5-1 yendi.