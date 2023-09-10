Fenerbahçe, kuvvet çalışması yaptı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, günün ilk antrenmanında salonda kuvvet çalışması yaptı.

Fenerbahçe, kuvvet çalışması yaptı
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sina pırlanta
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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, günün ilk antrenmanında salonda kuvvet çalışması yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışma salonda gerçekleştirildi. Günün ilk idmanında ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, core ve kuvvet çalışmaları yapıldı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.