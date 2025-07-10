Fenerbahçe, kuvvet ve dayanıklılık idmanı yaptı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, kuvvet ve dayanıklılık idmanı yaptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk hareketleri, dayanıklılık koşuları ve dar alanda çift kale maçlar yapan oyuncular, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.

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Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.