Fenerbahçe, liderle arasında puan farkını 1'e indirdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 4-2 mağlup etti ve lider Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirdi.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 4-2 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Dorgeles Nene (2), Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi. Kanarya, bu galibiyetle puanını 28’e yükseltti. Ligde bugün Galatasaray’ın Kocaeli’de kaybetmesi sonrası Fenerbahçe de evinde 3 puanı hanesine yazdırarak puan farkını 1’e indirdi.

Sarı-lacivertliler milli maç arasına moralli girdi

Ligin 12. haftası bugün oynanan karşılaşmalarla sona ererken, milli maçlar için ara verilecek. Fenerbahçe, yükselen form grafiğiyle çıkışını sürdürürken haftayı 2. sırada kapattı.

Tedesco’nun öğrencileri bu sezon evinde çıktığı 6 maçta 16 puan topladı ve bu alanda zirvede yer alıyor.