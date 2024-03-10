Fenerbahçe, ligde 6. kez geriden gelerek kazandı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon 6. kez geriden gelerek kazandı.

Fenerbahçe, ligde 6. kez geriden gelerek kazandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Pendikspor’u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon 6. kez geriden gelerek kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşılaştı. Müsabakada 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, rakibini Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle 4-1 yenmeyi başardı. Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, son iki iç saha maçında geriye düşmesine rağmen hanesine 3 puan yazdırdı.

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Kanarya; bu sezon geriye düştüğü Antalyaspor (3-2), Fatih Karagümrük (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Çaykur Rizespor (3-1), Kasımpaşa (2-1) ve Pendikspor (4-1) maçlarından galibiyetle ayrıldı.