Fenerbahçe, Ludogorets maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. maçında perşembe günü deplasmanda Bulgaristan ekibi Ludogorets ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Ludogorets maçı hazırlıklarına başladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. maçında perşembe günü deplasmanda Bulgaristan ekibi Ludogorets ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda Trabzonspor maçının ilk 11’inde yer alan futbolcular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.