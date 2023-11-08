Fenerbahçe, Ludogorets maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Ludogorets ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde maçın oynanacağı Ludogorets Arena'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Ludogorets maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Ludogorets ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde maçın oynanacağı Ludogorets Arena’da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu ve ısınma ile başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Ludogorets ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.