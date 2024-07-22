Fenerbahçe, Lugano karşısında avantaj peşinde

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 21.30’da Thun Stockhorn Arena’da Lugano ile mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek finale kadar yükselen sarı-lacivertliler, 2 sezon sonra Şampiyonlar Ligi elemelerinde sahaya çıkacak.

Avrupa kupalarında 271. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 270 kez boy gösterdi. Bu süreçte 107 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 108 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya, rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 35. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 34 kez eleme maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet alan Kanarya, 11 beraberlik ve 10 da mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 48 gol atan Fenerbahçe, ağlarında 39 gole engel olamadı. Organizasyonda son olarak 2008-2009 sezonunda Partizan’ı eleyerek gruplara kalmayı başaran Kanarya, sonrasında eleme turlarında aldığı sonuçlar nedeniyle gruplara kalamadı.

İsviçre takımları ile 7. kez

Lugano ile tarihinde ilk kez karşılaşacak olan Fenerbahçe, bugüne kadar İsviçre ekipleriyle 6 müsabakaya çıktı. 2009-2010 sezonu Avrupa Ligi play-off turunda FC Sion ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 ve 2-2’lik skorlarla eleyerek gruplara adını yazdırdı. Bir sonraki sezon bu kez Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Young Boys ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı rakibine sahasında 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler 2016-2017 sezonunda ise Grasshoppers’la oynadığı Avrupa Ligi play-off turunda her iki maçı da (3-0, 0-2) kazanarak gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Tiago Martins düdük çalacak

Lugano ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Tiago Martins düdük çalacak. Martins’in yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.