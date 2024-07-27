Fenerbahçe, Lugano maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano'yu ağırlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Lugano maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano’yu ağırlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılarak pas çalışması yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.