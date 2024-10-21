Fenerbahçe, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, 24 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde konuk edeceği Manchester United maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Manchester United maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, 24 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde konuk edeceği Manchester United maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan futbolcular, çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

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Samsunspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11’inde görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, Manchester United maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.