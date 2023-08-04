Fenerbahçe - Maribor maçının hakemi Robert Jones oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı Maribor maçının hakemi İngiliz Robert Jones oldu.

Fenerbahçe - Maribor maçının hakemi Robert Jones oldu
Editör
EditörEditör
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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı Maribor maçının hakemi İngiliz Robert Jones oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 10 Ağustos Perşembe günü Slovenya temsilcisi Maribor ile karşılaşacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 21.00’de oynanacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Robert Jones yönetecek. Jones’un yardımcılıklarını Ian Hussin ve Wade Smith yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.