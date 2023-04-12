Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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4d

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.