Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.