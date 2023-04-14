Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.