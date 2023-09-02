Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlier, akşam saatlerinde Ankara’ya gidecek.