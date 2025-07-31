Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu renklerine bağladı

Fenerbahçe, Portekiz Milli Takımı'nın sağbek oyuncusu Nelson Semedo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu renklerine bağladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, Portekiz Milli Takımı’nın sağbek oyuncusu Nelson Semedo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı. Semedo, kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Nelson Semedo’ya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

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Portekizli sağbek, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton formasıyla 37 maçta görev alırken 5 asistlik katkı sağladı.