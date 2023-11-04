Fenerbahçe'nin 19 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Sezona 10 lig maçında 10 galibiyet alarak başlayan ve Süper Lig tarihinde ’en iyi başlangıç rekoru’nun sahibi olan Fenerbahçe, Trabzonspor’a mağlup olarak bu seriyi bitirdi.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Trabzonspor’a 3-2 mağlup oldu. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig’de oynadığı 19 maçın tamamında galibiyet elde etti. Süper Lig’e Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, sırasıyla Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor ve Hatayspor mücadelelerinde 3 puan aldı.

Bugün sahasında Trabzonspor’u ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 3-2 yenilerek hem galibiyet serisi sona erdi hem de bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.