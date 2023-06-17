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- Fenerbahçe'nin 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Başkan Ali Koç'un konuşması sırasında salonda gerginlik çıktı ve 15 dakika ara verildi.
Fenerbahçe'nin 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Başkan Ali Koç'un konuşması sırasında salonda gerginlik çıktı ve 15 dakika ara verildi.
Fenerbahçe'nin 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Başkan Ali Koç'un konuşması sırasında salonda gerginlik çıktı ve 15 dakika ara verildi.
Fenerbahçe’nin 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda Başkan Ali Koç’un konuşması sırasında salonda gerginlik çıktı ve 15 dakika ara verildi.