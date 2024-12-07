Fenerbahçe'nin 26 maçlık deplasman serisi sona erdi

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de 26 maçlık deplasman serisi Beşiktaş yenilgisiyle birlikte sona erdi.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, derbide Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde 2. yenilgisini alırken, deplasmanda ilk kez kaybetti. Geçtiğimiz sezon dış sahada kaybetmeyen Kanarya, bu sezon da seriye 7 maçla devam etti.

Jose Mourinho’nun öğrencileri dış sahada Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Kayserispor’u mağlup ederken, Göztepe ve Samsunspor ile de berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 26 maçlık seride 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Öte yandan Fenerbahçe, 19 Temmuz 2020’den bu yana ezeli rakibine dış sahada ilk kez kaybetti.