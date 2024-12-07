Fenerbahçe'nin 26 maçlık deplasman serisi sona erdi
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 26 maçlık deplasman serisi Beşiktaş yenilgisiyle birlikte sona erdi.
Fenerbahçe’nin Süper Lig’de 26 maçlık deplasman serisi Beşiktaş yenilgisiyle birlikte sona erdi.
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, derbide Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde 2. yenilgisini alırken, deplasmanda ilk kez kaybetti. Geçtiğimiz sezon dış sahada kaybetmeyen Kanarya, bu sezon da seriye 7 maçla devam etti.
Jose Mourinho’nun öğrencileri dış sahada Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Kayserispor’u mağlup ederken, Göztepe ve Samsunspor ile de berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 26 maçlık seride 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
Öte yandan Fenerbahçe, 19 Temmuz 2020’den bu yana ezeli rakibine dış sahada ilk kez kaybetti.